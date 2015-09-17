45 قاضياً للنظر في القضايا المستعجلة خلال إجازة العيد

كلفت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء (45) قاضياً للعمل في (41) محكمة، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، مع معاونيهم من الطاقم الإداري المساند، للنظر في القضايا المستعجلة، حرصاً على تحقيق المصلحة الشرعية وعدم تأخرها.

وأكدت الوزارة أن المحاكم العامة العاملة خلال إجازة العيد بلغت (25) محكمة، في الحدود الشمالية، والجوف، وعفيف، والقويعية، والمجمعة، والقنفذة، ورفحاء، وعنيزة، وحفر الباطن، والأفلاج، والقريات، ووادي الدواسر، ومحايل عسير، والرس، والزلفي، وضبا، وبالقرن، وبيشة، والخرج، وحوطة بني تميم، وشقراء، والليث، وينبع، والدوادمي، وتثليث. وأوضحت أن عدد المحاكم الجزئية العاملة في الإجازة بلغت (16) محكمة، في الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والطائف، وأبها، وحائل، وخميس مشيط، وتبوك، وجدة، وجازان، وأبها، والباحة، والأحساء، والدمام، ونجران، وبريدة.