أرامكو السعودية تعلن تعيين أمين بن حسن الناصر رئيسا تنفيذيا للشركة

أعلنت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية فى وقت مبكر اليوم الخميس انها عينت المهندس أمين بن حسن الناصر رئيسا تنفيذيا للشركة.

وقالت أرامكو فى بيان على موقعها الرسمى على الانترنت ان المجلس الاعلى للشركة برئاسة الامير محمد بن سلمان ولى ولى العهد ووزير الدفاع قرر فى اجتماعه الاول فى جده يوم الاربعاء تعيين الناصر فى المنصب الذى كان يشغله بشكل مؤقت منذ ابريل نيسان الماضى.

وقال البيان ان المجلس أقر ايضا الخطة الخمسية لعمل الشركة للفترة من 2015 إلى 2019 .

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