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الراقصة إليسار: أعتذر لنقابة المهن التمثيلة.. "ووكيل أعمالى ظلمنى"

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الراقصة إليسار: أعتذر لنقابة المهن التمثيلة.. "ووكيل أعمالى ظلمنى" الراقصة إليسار: أعتذر لنقابة المهن التمثيلة.. "ووكيل أعمالى ظلمنى"
قدمت الراقصة إليسار، اعتذاراً على الهواء لنقابة المهن التمثيلية نظراً للخطأ الذى صدر منها دون قصد حسب قولها، مشددة على أن بلدها الثانى ولا يوجد لديها أى مشكلة فى أن تقدم الاعتذار أمام العالم كافة، وتابعت: "مصر حلمى وحلم كل فنان.. وأعتذر عن الخطأ الذى صدر منى دون قصد.. كان شرف كبير لى دخول نقابة المهن التمثيلية المصرية".

وأضافت "إليسار" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر فضائية "ontv"، أنها استقبلت بكل احترام أمس عندما قدمت إلى نقابة المهن التمثيلية للتحقيق معها فى تهمة مزاولة العمل دون ترخيص، وتابعت: "أنا مؤمنة بالقانون والقضاء المصرى فى إنصافى".

وأكدت "إليسار" أنها انفصلت عن وكيل أعمالها وأصبح لا يمثلها تماماً، وتابعت قائلة: "حسبى الله ونعمة الوكيل فى كل ما فعله بى.. ظلمنى كثيراً".

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مصر 365

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