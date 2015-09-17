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"البيئة": إجراءات صارمة ضد من يلقى مخلفات طبية خطرة بمقالب القمامة

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"البيئة": إجراءات صارمة ضد من يلقى مخلفات طبية خطرة بمقالب القمامة "البيئة": إجراءات صارمة ضد من يلقى مخلفات طبية خطرة بمقالب القمامة
قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المستشفيات التى تلقى مخلفات طبية خطرة بمقالب القمامة، ومنها المستشفيات التى اكتشفت الوزارة مؤخرا قيامها بإلقاء مخلفاتها بمقلب عمومى بمدينة طوخ.

وأضاف فهمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة ستقوم بإجراءات قانونية ضد مستشفيات طوخ والفيومى بعد إلقائهما مخلفاتهما الطبية بمقلب القمامة بحسب شهادة حارس المقلب.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أخطرت المحافظة بالواقعة لاتخاذ اللازم، موضحا أن المحافظة لم تخطر الوزارة حتى الآن بالإجراءات التى اتخذتها وبناء عليه ستتخذ إجراءاتها ضد المستشفيات، وستشن حملات على تلك المستشفيات بشكل متواصل، مؤكدا أن هذا الأمر ليس به توفق أوضاع.

وزير البيئة يلتقى المدير التنفيذى للبيئة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الدولى

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