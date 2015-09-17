الشرقية تتزين بخمسة آلاف علم لاستقبال اليوم الوطني وعيد الأضحى

توشحت المنطقة الشرقية باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني ال85 للمملكة واستعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتعمل أمانة المنطقة الشرقية الانتهاء من بعض الاعمال المتعلقة بالاحتفال باليوم الوطني هذه الذكرى الغالية على المواطنين.

أوضح محمد الصفيان المدير العام لإدارة العلاقات العامة والأعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية أن الأمانة أنهت جزءاً كبيراً من الاستعدادات لهذه المناسبة الغالية، من خلال عدد من البرامج والفعاليات والتجهيزات.

وقال إن م. فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية، وجّه جميع البلديات والإدارات في الأمانة بالاستعداد لهذه المناسبة، من خلال تجهيز الطرق والميادين العامة والمتنزهات والحدائق العامة؛ إذ تم تركيب أشكال جمالية بمدينة الدمام و5 آلاف علم للمملكة، تمحورت على الطرق الرئيسية في حاضرة الدمام، والكورنيش والواجهة البحرية وطريق الأمير محمد بن فهد، إضافة إلى تركيب إضاءات خاصة على دوارات كورنيش الدمام.

إلى ذلك كثفت أمانة المنطقة الشرقية من أعمال النظافة وزيادة عدد عمال النظافة والآليات الخاصة بها، خاصة في الواجهات البحرية والشواطئ، إضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية كافة بالمنطقة نظراً لكثرة الزوار احتفالاً باليوم الوطني وعيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه التجهيزات حرصاً من أمانة المنطقة الشرقية على مشاركة المواطنين والمقيمين كافة على هذه الأرض بالاحتفال بهذه المناسبة؛ لما لها من أثر كبير على نفوس أبناء الشعب السعودي الكريم.