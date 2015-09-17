اللواء الخليوي: منسوبو الكلية جاهزون لخدمة حجاج بيت الله الحرام

عُقدت في قاعة الملك عبدالعزيز الثقافية بكلية الملك فهد الأمنية ندوة الحج الخامسة عشرة لهذا العام تحت عنوان "المشاركة في الحج مسؤولية وأمانة" بحضور منسوبي الكلية يتقدمهم المدير العام اللواء سعد بن عبدالله الخليوي، وتضمنت الندوة أربعة محاور تمثلت في المحور الشرعي ومحور التعليمات والأوامر والمحور الأمني والمحور الصحي.

وقال مدير عام الكلية خلال افتتاحه الندوة إن المشاركة في الحج مهمة عظيمة ووسام شرف للجميع من أبناء هذا البلد الطاهر، حيث يجتمع شرف الزمان وقداسة المكان، لخدمة حجاج بيت الله الحرام الذين توافدوا من جميع الأصقاع والبلدان، مؤكداً أن منسوبي الكلية قادرون بإذن الله على أداء تلك المهمة على أفضل وجه.

عقب ذلك انطلقت فعاليات الندوة بإدارة العميد د. عبدالرحمن بن سعد الذياب، مسلطاً الضوء على المحور الشرعي الذي تناوله د. عبدالمجيد بن صالح المنصور، وأكد خلاله على وجوب الإخلاص لله تعالى وتقواه ومراقبته والاحتساب لله عز وجل، وقال انه يجب على المشاركين في تلك المهمة التحلي بالحلم والتواضع والإحسان إلى الناس وخدمتهم، ثم تحدث العقيد د. صالح بن سعد المقبل عن محور التعليمات والأوامر، وقال إن الواجب على ضباط أمن المستقبل وهم كذلك بإذن الله التفاني والإخلاص بالعمل والتحلي بالأخلاق الفاضلة والروح المعنوية العالية واستشعار أهمية المشاركة وارتفاع الحس الأمني.

وقد تناول المحور الأمني المقدم عبدالله بن أحمد الشدوخي، مشيراً إلى احتياطات الأمن والسلامة في مهمة الحج عبر خطة تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة لكافة المشاركين، وتحديد وتوضيح إجراءات السلامة العامة الواجب التمشي عليها بموجب الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني بالحج، والتدريب الميداني على رأس العمل لضباط أمن المستقبل في مجال أعمال السلامة والدفاع المدني.

وقدم المحور الصحي المقدم أخصائي محمد بن احمد الزهراني، موضحاً أن الرعاية الصحية ستقدم لجميع منسوبي الكلية عن طريق العيادات الميدانية على مدار 24 ساعة، وسيكون هناك مراحل للطب الوقائي لما قبل المهمة عبر إعطاء اللقاحات اللازمة ضد الأمراض المرتبطة بالحج والعمرة، ومرحلة الطب الوقائي أثناء المهمة بالكشف والإشراف عن الحالات الصحية والبيئية وتوزيع المعقمات والكمامات.

وإلى جانب استعدادات الكلية لمهمة الحج استضافت الكلية قائد مرور منى العميد هادي بن هزاع السبيعي، الذي تحدث عن الخطة المرورية التي سيقوم بتنفيذها منسوبو الكلية على أرض الميدان، من اجل تسهيل حركة النقل لحجاج بيت الله الحرام من وإلى مشعر منى، لتأديتهم النسك بكل يسر وسهولة، وأبان أن مشاركة الكلية في هذه المهمة ستتركز على ثلاثة جوانب رئيسية، الجانب الأمني والجانب المروري وجانب إدارة الحشود ومنع الافتراش.

وفي ختام اللقاء، قدم مدير عام الكلية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي درعاً لقائد مرور منى العميد هادي السبيعي، سائلاً المولى عز وجل التوفيق له في أداء مهمة الحج العظيمة، وأن يكون الجميع عند حسن ظن ولاة الأمر.