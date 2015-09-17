قائد قوات أمن المنشآت يتفقد سير العمل في المنطقة الشرقية

الرياض - صالح الحميدي

تفقد قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري أمس عدداً من مواقع القوات بالمنطقة الشرقية يرافقه المساعد للتخطيط والتطوير اللواء حميد الجحدلي وقائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية اللواء سعد الغامدي والمساعد للعمليات اللواء خالد الحسيني ومدير الأمن والحماية العميد مصطفى الدندني، وعقد اللواء الجباري اجتماعاً مع مسؤولي شركة أرامكو لاستكمال التنسيق المستحدث في توفير الحماية الأمنية اللازمة لموقع الشركة الحديث كما اجتمع اللواء الجباري بمنسوبي القوات من ضباط وأفراد وحثهم على بذل المزيد من الجهد للقيام بمسؤولياتهم وأعمالهم الأمنية للوصول إلى أعلى درجات الأمن والحماية لمنشآتنا الغالية، وأوضح اللواء الجباري أن هذه الجولة تأتي بتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله، وذلك ضمن متابعته الدائمة لأعمال القوات وحثه المستمر على التأكد من تذليل كافة المعوقات والرفع من الحالة المعنوية للعاملين.