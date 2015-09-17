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لو مريض سكر.. اعرف تتصرف إزاى فى العيد

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لو مريض سكر.. اعرف تتصرف إزاى فى العيد لو مريض سكر.. اعرف تتصرف إزاى فى العيد
أرسل قارئ يسأل: أعانى من الإصابة بمرض السكر، وأريد أن أعرف "هل تناول اللحوم أثناء العيد سيؤثر على صحتى ويساهم فى ارتفاع نسبة السكر أم لا؟".

أجاب على هذا السؤال الدكتور إسلام الشواف استشارى الباطنية والسكر، مشيرًا إلى أنه هناك نسبة كبيرة من المصابين ببعض الأمراض المزمنة كالسكر والقلب وغيرها من الأمراض التى تتطلب التعامل بطريقة خاصة، والاهتمام بنوعية الغذاء، وفى هذا السياق "أوضح أن تناول اللحوم الغنية بالدهون فى العيد قد يتسبب فى ارتفاع نسبة السكر فى الدم، ولكن عند قدوم عيد الأضحى يتناول البعض اللحوم بكثرة، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الخطيرة".

وتابع استشارى الباطنة والسكر، أن هناك العديد من الأمراض المزمنة كمرض السكر والقلب والكبد والكلى والضعظ، والمصابين بتلك الأمراض يجب أن يتناولوا الأطعمة بالشكل السليم حتى لا يتعرضوا للمشاكل والنكسات الصحية.

وكما لفت أنه يجب على مرضى السكر تناول الأدوية الخاصة بهم بانتظام، وخاصة أثناء العيد حتى يتجنبوا ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

ونصح استشارى الباطنية والسكر، أن أصحاب الأمراض المزمنة يجب عليهم تجنب الأطعمة الغنية بالدهون، وعدم الإسراف فى تناول اللحوم، كما ينصح بالابتعاد عن اللحوم الكندوز لأنها تحتوى على نسبة عالية من ، بالإضافة إلى تجنب وضع الأملاح أثناء الطهى.

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مصر 365

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