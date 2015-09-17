العاهل السعودى يطالب بتدخل مجلس الأمن لوقف "انتهاكات" إسرائيل ضد الأقصى

أجرى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا الأربعاء بالأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون عبر خلاله عن إدانته واستنكاره الشديدين "للتصعيد الإسرائيلى الخطير فى المسجد الأقصى" و"الاعتداء السافر على المصلين فى باحاته، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية".

ودعا الملك سلمان إلى ضرورة بذل الجهود والمساعى الأممية الجادة والسريعة وضرورة تدخل مجلس الأمن لاتخاذ التدابير العاجلة كافة "لوقف هذه الانتهاكات على المسجد الأقصى، وحماية الشعب الفلسطينى والمقدسات الدينية، وإعطاء الشعب الفلسطينى كافة حقوقه المشروعة"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء سعودية.

وأضاف أن "هذا الاعتداء ينتهك بشكل صارخ حرمة الأديان، ويسهم فى تغذية التطرف والعنف فى العالم أجمع".