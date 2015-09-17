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نائب الرئيس اليمنى يستقبل المبعوث الإماراتى الخاص فى عدن

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نائب الرئيس اليمنى يستقبل المبعوث الإماراتى الخاص فى عدن نائب الرئيس اليمنى يستقبل المبعوث الإماراتى الخاص فى عدن
استقبل خالد بحاح، نائب الرئيس اليمنى رئيس الوزراء، بعدن مساء الأربعاء، المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى اليمن مبارك الجابرى.

وأكد بحاح أن عادت لتستقر بصورة دائمة لممارسة مهامها بشكل مسئول ومباشر ليس فى عدن فحسب بل فى جميع المحافظات التى طردت منها مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة عن بحاح أن الحكومة تسعى لحقن الدماء وهى فى طريقها لاستعادة كافة المحافظات والمدن من تحت سيطرة المليشيات الانقلابية.

وأشاد نائب الرئيس بالدور الإماراتى فى تحرير عدن وغيرها من المناطق وكافة دول التحالف وفى مقدمتهم .

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مصر 365

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