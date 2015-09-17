40 % من الرجال يصابون بسرطان البروستاتا بسبب اللحوم المقلية

هناك الكثير من الأقاويل حول الأطعمة التى نقوم بتناولها بشكل يومى، وأنها تتسبب فى إصابتنا بالعديد من الأمراض، وأهمها الإصابة بالسرطان والتهاب أعصاب الجسم، والتعرض للتسمم الغذائى، وأمراض أخرى.

ومن تلك الأطعمة الخضراوات واللحوم المحمرة والكورن فليكس الذى يتناوله الأطفال بكثرة، والأطعمة المقلية، حيث إن هذه الأطعمة تحتوى على مادة تسمى "الأكريلاميد"، وتعرف بـ"شبح الموت"، هذا ما أكده الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة.

وأشار استشارى السمنة والنحافة، إلى أن هذه المادة يتم استخراجها من البترول، وتستخدم فى صناعة الكثير من الأشياء المهمة التى نستخدمها دائمًا فى منزلنا، كالأدوات البلاستيكية، ومستحضرات التجميل التى تستخدم لزينة السيدات، ولذلك تتفاعل مع الطعام الذى نتناوله خاصة الأطعمة المقلية.

ويضيف استشارى السمنة والنحافة، أن هذه المادة فى حالة استنشاقها تتسبب فى إصابة الجهاز العصبى على المدى البعيد، ولذلك فإن الأشخاص العاملين فى صناعة البلاستيك والبترول هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض.

ويؤكد استشارى السمنة والنحافة، أن تلك المادة تتسبب فى الإصابة بسرطان البروستاتا للرجال بنسبة 40%، وهذا ما أكدته إحدى الدراسات التى أجريت فى جامعة جنوب كاليفورنيا.

وينصح استشارى السمنة والنحافة، بضرورة الابتعاد عن الأطعمة المقلية، والمطهية فى درجة حرارة عالية، وأيضًا الأشخاص العاملون فى صناعة البلاستيك والنفط ضرورة توخى الحذر، ووضع الكمامة الطبية على الأنف أثناء العمل.