الإصابة بمرض السكر من أهم أسباب الكبد الدهنى

تراكم دهون الكبد أو ما يعرف بالكبد الدهنى، من الأمراض التى ترتفع نسب الإصابة بها على مستوى العالم وبصورة خاصة بعد انتشار العادات الغذائية غير الصحية والاعتماد على تناول الوجبات السريعة، التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والسكريات.

يؤكد استشارى الجهاز الهضمى والمناظير بطب القصر العينى الدكتور محمد أنور سليمان، أن مرض الكبد الدهنى يحدث نتيجة للعديد من الأسباب منها ما يرجع للعادات الغذائية غير الصحية ومنها ما يرجع إلى الإصابة بعدد من الأمراض التى ترفع من فرص تكون الدهون بالكبد.

ويأتى على رأس تلك الأمراض المسببة لدهون الكبد تبعًا لرأى أنور مرض السكرى ويوضح أن الإصابة بمرض السكر فى الدم، يرفع بنسبة كبيرة جدًا من فرص تراكم الدهون بالكبد والإصابة بالكبد الدهنى، ومن هنا يجب على مرضى السكر الحرص على الخضوع للكشف الدورى بواسطة الموجات الصوتية (السونار) للتأكد من عدم إصابتهم بالكبد الدهنى، والسيطرة على أوزانهم بإتباع النظم الغذائية الصحية.