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مش الرجالة بس.. النساء يملكن قدرة جنسية ويتحكم بها هرمون الذكورة

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مش الرجالة بس.. النساء يملكن قدرة جنسية ويتحكم بها هرمون الذكورة مش الرجالة بس.. النساء يملكن قدرة جنسية ويتحكم بها هرمون الذكورة
عند الحديث عن الجانب الجنسى فى حياة الإنسان، يجب التفرقة بين نقطتين هامتين هما الرغبة الجنسية والقدرة الجنسية.

فكلاهما يختلف عن الآخر من حيث المسببات والعوامل المؤثرة عليه.

يوضح استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا أن البعض يعتقد بأن القدرة الجنسية، أمرا خاصا بالرجال فقط، ويتمثل فى قدرتهم على انتصاب العضو الذكرى بصورة جيدة ولفترة محددة، ولكن طبيا وتشريحيا النساء أيضا يملكن ما يسمى القدرة الجنسية.

ما هى القدرة الجنسية عند النساء
>تبعا لرأى أبو النجا فالقدرة الجنسية للمرأة تتمثل فى قدرتها على الاستمتاع بالعلاقة الحميمة مع الزوج، وحصولها من تلك العلاقة على نشوة جنسية كاملة والتى تعرف بالأورجازم.
>ما هى العوامل المؤثرة على القدرة الجنسية للنساء
>يؤكد أبو النجا أن المرأة تملك قدرا ونسبة محددة من هرمون الذكورة وفى المقابل يملك الرجل أيضا قدرا من هرمون الأنوثة.

ويوضح أن نسبة هرمون الذكورة فى جسم المرأة تعد العامل المؤثر والمتحكم فى قدرتها الجنسية، وعند تعرض تلك النسبة للخلل يؤدى الأمر فى المقابل إلى تعرض قدرتها الجنسية للاضطراب أو التذبذب سواء بالزيادة أو النقصان.

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مصر 365