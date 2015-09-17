زلزال بقوة 8.3 يضرب سواحل تشيلى وتحذيرات من حدوث تسونامى

حثت حكومة تشيلى، السكان على إخلاء الشريط الساحلى أعقاب الزلزال القوى الذى ضرب السواحل، محذرة من تسونامى.

رفعت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية قوة الزلزال الذى وقع قبالة سواحل تشيلى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إلى 8.3 درجة على مقياس ريختر، بعد أن ذكرت فى وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 7.9 درجة.

ووقع الزلزال على بعد 228 كيلو مترا شمال - شمال غرب العاصمة التشيلية سانتياجو، وصدرت تحذيرات من إمكانية حدوث موجات مد عاتية "تسونامى" على طول سواحل بيرو وتشيلى.

- هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية: زلزال قوته 7.9 درجة قبالة ساحل تشيلى