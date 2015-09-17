أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

زلزال بقوة 8.3 يضرب سواحل تشيلى وتحذيرات من حدوث تسونامى

Google+ Print
زلزال بقوة 8.3 يضرب سواحل تشيلى وتحذيرات من حدوث تسونامى زلزال بقوة 8.3 يضرب سواحل تشيلى وتحذيرات من حدوث تسونامى
حثت حكومة تشيلى، السكان على إخلاء الشريط الساحلى أعقاب الزلزال القوى الذى ضرب السواحل، محذرة من تسونامى.

رفعت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية قوة الزلزال الذى وقع قبالة سواحل تشيلى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إلى 8.3 درجة على مقياس ريختر، بعد أن ذكرت فى وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 7.9 درجة.

ووقع الزلزال على بعد 228 كيلو مترا شمال - شمال غرب العاصمة التشيلية سانتياجو، وصدرت تحذيرات من إمكانية حدوث موجات مد عاتية "تسونامى" على طول سواحل بيرو وتشيلى.


>- هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية: زلزال قوته 7.9 درجة قبالة ساحل تشيلى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365