انطلاق مهرجان مدينة زويل للعلوم السنوى اليوم بمشاركة 18 جامعة مصرية

ينظم اليوم طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل مهرجان المدينة السنوى الأول للعلوم على مدار ثلاثة أيام "17،18، 19" من سبتمبر، وذلك فى مقر مدينة زويل بالشيخ زايد بمشاركة 18 جامعة مصرية وأعضاء مجلس أمناء المدينة الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة والمهندس وائل فخرانى مدير جوجل بالشرق الأوسط ونخبة من العلماء والباحثين.

ويهدف المهرجان إلى تبسيط العُلوم وعرضها بطرية شيّقة تُناسب طُلّاب المدارس والجامعات وكذلك غيرهم من غير المتخصّصين.

وينقسم المهرجان إلى قسمين هما: المُؤتمر العلمى لطلبة الجامعات، والذى يتضمّن عرض 17 مشروعا بحثيا فى صورة presentation من 20 دقيقة، وكذلك 50 ملصقا علميا ( Posters ) لطلاب 18 جامعة مصرية، وذلك تحت إشراف الدكتور إبراهيم الشربينى، رئيس قسم علوم النانو وعلُوم المواد بمدينة زويل.

وثانيهُما: المعرض العلمى والذى يتم تنظيمه لأوّل مرّة من قِبَل طلاب الجامعة، وفيه يتم مزج العلوم بالفنون حيث تُحكى قصّة العلم على لسان ثمانية عُلماء أثروا فى تاريخه ويقوم بتأدية أدوارهم طلاب من المدينة، هذا بالإضافة إلى عرض مسرحيّة كوبنهاجن المترجمة لأوّل مرّة للعربيّة فى مصر بمشاركة فريق "أولاد النهاردة المسرحى".

يُقام المهرجان السنوى هذا العام 2015 بالتعاون المُشترك بين اتحاد طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل واتحاد طلّاب كليّة الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وذلك تحت رعاية مدينة زويل والبنك الأهلى المصرى.

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