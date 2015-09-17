طرح 3 آلاف خروف بـ"مجمعات الأهرام" استعدادًا لعيد الأضحى

أكد طارق طنطاوى رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، أنه تم توفير 1500 خروف بلدى حى، و1500 خروف مجمد بمنافذ الشركة بأسعار منخفضة، لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سعر كيلو اللحوم الضانى المجمد فى كتف الخروف يبلغ ٣٣ جنيهًا، وسعر الكيلو فى الخروف الكامل المجمد ٣٩ جنيهًا، وسعر الكيلو فى الفخذ الضانى ٤٢ جنيهًا، وسعر كيلو الضانى الطازج الأسترالى ٤٥ جنيهًا، والضانى الطازج البلدى ٧٠ جنيهًا، فى حين يبلغ سعر الكيلو فى الخراف البلدى الحية ٣٨ جنيهًا، وسعر كيلو الكندوز المجمد ٣٤ جنيهًا، وسعر كيلو اللحوم كباب الحلة ٣٥ جنيهًا، والكندوز السودانى الطازج ٤٠ جنيهًا، واللحوم فرنسية المبردة ٤٦ جنيهًا، والكندوز بلدى طازج ٥٧ جنيهًا.

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