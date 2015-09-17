"الإسكندرية" و"الزقازيق" بطلتا الجامعات فى الجودو

قام الدكتور طارق راشد رحمى رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع شباب الجامعات العاشر، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإشراف الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة إيمان مغازى رئيس اللجنة الرياضية بتوزيع جوائز مسابقة "الجودو".

وشارك فى المسابقة ١٥ جامعة، حيث حصل فى وزن ٦٠ كل من أحمد نادر عبد الحميد جامعة الإسكندرية على الميدالية الذهبية، وحميدة عبد الحميد السيد "تعليم عالى" على الميدالية الفضية، ومصطفى شعبان جامعة حلوان وأمير صابر محمود جامعة المنصورة على الميدالية البروزنزية.

أما فى وزن ٦٦ فقد فاز بالذهبية محمد عبد الجبار محمود جامعة الإسكندرية وبالفضية كريم طارق محمد جامعة الزقازيق، والبرونزية تقاسمها كل من إبراهيم فوزى عبد الحميد تعليم عالى ومحمد المتولى سعيد جامعة المنصورة.

وفى وزن ٧٣ فاز بالذهبية عمرو وائل جامعة حلوان، وبالفضية ضياء عبد النبى جامعة بورسعيد، وتقاسم البرونزية محمد ربيع نجاح جامعة الإسكندرية وإسلام نبيل محمد جامعة الزقازيق.

وفى وزن ٨١ فاز بالذهبية محمد صلاح الدين مهران جامعة حلوان، وبالفضية السيد رضا السيد جامعة الزقازيق، وبالبرونزية كل من أحمد صلاح عبد الرحمن جامعة طنطا وكريم إبراهيم يوسف جامعة قناة السويس.

وفى وزن ٩٠ كيلو فاز بالذهبية أحمد محمود عبد الرحمن جامعة الإسكندرية، وبالفضية خالد مسعد إسماعيل جامعة قناة السويس، وفاز بالبرونزية كل من محمد مصطفى فتحى جامعة المنوفية وأحمد حسام علاء الدين جامعة القاهرة.

وفى وزن ١٠٠ كيلو فاز بالذهبية مصطفى عبده "تعليم عالى"، وبالفضية شوقى محمد شوقى جامعة السويس وفاز بالبرونزية كل من أحمد محمد حسين جامعة المنصورة ومحمد أحمد جامعة الأزهر.

وفى وزن فوق ١٠٠ كيلو فاز بالذهبية إسلام محمد نبيل "تعليم عالى"، وأحمد على شلتوت جامعة المصورة فاز بالفضية، وتقاسم كل من عبد المنعم عماد الدين جامعة الاسكندرية ومحمد أحمد أبو ضيف جامعة السويس الميدالية البرونزية.