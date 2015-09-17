ليلة_الابطال - فلورينزي يحكي كيف سجل هدفه الرائع في برشلونة

"فكرت في جزء من الثانية قبل تسديد الكرة" هكذا تحدث أليساندرو فلورينزي لاعب روما عن هدفه الرائع في مرمى برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل روما مع ضيفه برشلونة إيجابيا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأوليمبيكو.

وسجل فلورينزي هدفا رائعا من منتصف الملعب بعدما استغل خروج حارس مرمى برشلونة أندريه تير شتيجن.

وتحدث لاعب روما لشبكة "بي إن سبورتس" عقب نهاية المباراة قائلا:"هذا أفضل هدف في تاريخي".

وأكمل"عندما رأيت الحارس بعيدا عن مرماه فكرت في جزء الثانية وقررت التسديد والأمور سارت على ما يرام في النهاية".

وعن نتيجة التعادل أمام برشلونة"استعدينا للمباراة بطريقة جيدة وأدينا ما علينا خلال اللقاء ونجحنا في غلق المساحات أمامهم وهذا ساعدنا".

وأتم"هذه النتيجة تساعدنا بالطبع في مشوارنا نحو التأهل للدور التالي وتعطينا دفعة معنوية كبرى خلال المباريات المقبلة".