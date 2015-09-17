مؤتمر مورينيو – غناء الجمهور له.. ضربة جزاء أزار الضائعة وصدام أرسنال

فاز تشيلسي برباعية نظيفة على مكابي تل أبيب في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في استفاقة للبلوز بعد سلسلة من النتائج المخيبة محليا.

تشيلسي يحتل المركز السابع عشر في الدوري إلا أنه استطاع أن يصبح الفريق الإنجليزي الوحيد الذي يحقق الفوز بالجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وينقل FilGoal.com أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للبرتغالي جوزيه مورينيو عقب الفوز على مكابي تل أبيب.

وقال مورينيو في البداية "ضربة الجزاء الضائعة كانت اختبارا جيدا لشخصية الفريق في فترة تسير فيها الأمور على عكس ما يتمناها اللاعبون.. الأمر متروك دائما لأزار إذا أراد أخذ الضربة المقبلة أم لا".

أزار أهدر ضربة جزاء لتشيلسي في بداية المباراة قبل أن يسدد أوسكار ركلة ثانية سجل منها الهدف الثاني لتشيلسي.

وأضاف "ليست لدي مشكلة مع اللاعب الذي يهدر ضربة جزاء".

وعن غناء الجماهير له قال "دائما ما أفضل أن يغني الجمهور للاعبين وليس لي، لكن اليوم الغناء لي كان مرحبا به".

وأردف "سأبدأ التفكير في مباراة أرسنال فقط بداية من غدا وسأبدأ التفكير في الفريق الذي سيلعب المباراة.. ويليان وبيدرو بالتأكيد لن يلعبا المباراة".

وأضاف "بالنسبة لمباراة اليوم زوما وكاهيل لعبوا بشكل جيد وجعلوا الأمور صعبة على زهافي مهاجم مكابي تل أبيب الذي يتحرك كثيرا،

وتابع "فريقي اليوم كان أشرس، سواء بالكرة أو من غيرها.. سيسك ولوفتوس أعطوا سرعة كبيرة للفريق، الفوز كان مهما لأن الخسارة كانت ستجعل الغد أصعب بكثير ولذلك أنا سعيد".