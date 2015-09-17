أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إنفوجرافيك في الجول – صلاح أمام برشلونة.. ماذا لو استغل روما صناعته للفرص

Google+ Print
إنفوجرافيك في الجول – صلاح أمام برشلونة.. ماذا لو استغل روما صناعته للفرص إنفوجرافيك في الجول – صلاح أمام برشلونة.. ماذا لو استغل روما صناعته للفرص

يعرض FilGoal.com إحصائيات الجناح المصري محمد صلاح مع روما خلال مشاركته ضد برشلونة في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وتعادل روما إيجابيا مع ضيفه برشلونة إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء بملعب الأوليمبيكو (شاهد الأهداف).

وشارك صلاح في المباراة من البداية للنهاية، وكانت أول 10 دقائق هي الأخطر له إذ إنه حاول ضرب برشلونة ثلاث مرات عن طريق استغلال سرعته الكبيرة (شاهد الفيديو).

وقدم صلاح مباراة متميزة بالنسبة لصناعة الفرص حيث صنع ثلاثة لزملائه ولكن لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، ومرر الكرة بنسبة دقة بلغت 82% وهو رقم ليس بالسهل أمام فريق مثل برشلونة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع