إنفوجرافيك في الجول – صلاح أمام برشلونة.. ماذا لو استغل روما صناعته للفرص

يعرض FilGoal.com إحصائيات الجناح المصري محمد صلاح مع روما خلال مشاركته ضد برشلونة في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وتعادل روما إيجابيا مع ضيفه برشلونة إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء بملعب الأوليمبيكو (شاهد الأهداف).

وشارك صلاح في المباراة من البداية للنهاية، وكانت أول 10 دقائق هي الأخطر له إذ إنه حاول ضرب برشلونة ثلاث مرات عن طريق استغلال سرعته الكبيرة (شاهد الفيديو).

وقدم صلاح مباراة متميزة بالنسبة لصناعة الفرص حيث صنع ثلاثة لزملائه ولكن لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، ومرر الكرة بنسبة دقة بلغت 82% وهو رقم ليس بالسهل أمام فريق مثل برشلونة.