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اليوم.. تدشين حملة "كونى إيجابية" بمشاركة 4600 سيدة بالإسكندرية

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اليوم.. تدشين حملة "كونى إيجابية" بمشاركة 4600 سيدة بالإسكندرية اليوم.. تدشين حملة "كونى إيجابية" بمشاركة 4600 سيدة بالإسكندرية
يتم غدا تدشين حملة "كونى إيجابية" بالإسكندرية، وذلك تحت شعار "سيدات بتحب إسكندرية" بالنادى الأولمبى فى السادسة مساء، برئاسة كل من هبة عبد الناصر، نجلة شقيق الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، هبة أبو السعود، دكتورة احسان سعيد

من جانبها قالت هبة عبد الناصر، نجلة شقيق الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ومنسق عام الحملة، لـ"اليوم السابع"، أن الحملة تضم 4600 سيدة من الإسكندرية يعملون لدعم عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى حربة ضد الفساد وفى التنمية.

وستعمل الحملة على رصد أوجه القصور فى مختلف المجالات بالإسكندرية، بداية من القمامة وتنظيم حملات التوعية الفصل من المنبع وقد بدأت بالفعل بعض حملات التوعية فى بعض المدارس، ثم ملف الصحة والتعليم ومحو الأمية.

وأضافت هبة عبد الناصر، أن الحملة تضم متطوعين من كل فئات المجتمع حيث تشارك بها طالبات، طبيبات، مهندسات، عضوات نادى روتارى وربات منازل، ومديرى مدارس، وغيرهم

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