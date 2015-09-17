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الجيزة تشن حملة إزالة للمرافق والإشغالات من الطرق العامة

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الجيزة تشن حملة إزالة للمرافق والإشغالات من الطرق العامة الجيزة تشن حملة إزالة للمرافق والإشغالات من الطرق العامة
قامت إدارة شرطة المرافق بإشراف اللواء طارق نصر، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهى المخالفة والباعة الجائلين، نظرا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

وقد أسفرت الحملة عن رفع 189 مخالفة استاندات وإسطوانة غاز ومولد كهربائى بقسم شرطة الوراق، وضبط عدد 425 أوتاد وسلاسل حديدية وإعلان بدون ترخيص بقسم شرطة إمبابة، وتم ضبط 45 كرسى بلاستيك بقسم شرطة الدقى.

كما تم ضبط 35 عربات يد وموازين عادية وتروسيكلات بقسم شرطة الجيزة وضبط 173 عربات حديدية وثلاجات عرض بقسم شرطة الأهرام تنفيذ عدد 5 قرارات غلق وتشميع بقسم شرطة أول أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.

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مصر 365