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مرور الجيزة يضبط 245 مخالفة مرورية و13 توك توك بقطاع أكتوبر

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مرور الجيزة يضبط 245 مخالفة مرورية و13 توك توك بقطاع أكتوبر مرور الجيزة يضبط 245 مخالفة مرورية و13 توك توك بقطاع أكتوبر
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، من حملاتها المرورية لإعادة المظهر الحضارى لشوارع المحافظة والعمل على تحقيق السيولة المرورية، وكذلك لرفع السيارات والدراجات النارية وكل المركبات المتروكة والمهملة بالميادين والشوارع.

وضبطت الحملات المرورية التى تم شنها بقطاع أكتوبر 245 مخالفة مرورية متنوعة لرخص بدون قيادة وانتظار خاطئ وكلابش، كما تم ضبط 215 مخالفة نموذج 125، وتم حجز 13 توك توك يسير بالشوارع الرئيسية والميادين بالمدينة.

وتواصل الإدارة حملاتها المرورية على كل الميادين لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بتعاليم وقواعد المرور.
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مصر 365