حبس تاجر عثر بحوزته على 11 "فرش حشيش" قبل ترويجها بالشيخ زايد

قررت نيابة أكتوبر حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 11 فرش حشيش، كان يعتزم بيعها وترويجها فى أيام عيد الأضحى المبارك بمنطقة الشيخ زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطاراً يفيد بتمكن الرائد أحمد أبو المجد معاون قسم شرطة الشيخ زايد، من ضبط أحد العناصر الجنائية، جلب كمية كبيرة من مخدر الحشيش لبيعها فى العيد.

وبقيام حملة أمنية تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات وهاتف محمول يستغله فى التواصل مع عملائه، وعثر معه أيضاً على مبلغ مالى، تحرر محضر بالواقعة، أخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيقات