مصدر: وفاة سجين بقنا إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية

توفى مساء أمس، أحد أعضاء جماعة الإخوان والمحبوس احتياطيًا فى إحدى قضايا التجمهر بأسوان.

وأكد مصدر أمنى وفاة هاشم.ح، 51 سنة، عامل من المحمودية بمحافظة أسوان، والمتهم بالانضمام لجماعة الإخوان المحظورة، ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 5235/2013 بتهمة التجمهر، وشدد المصدر على أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية، أدى إلى توقف عضلة القلب ووفاته .

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