مصدر: وفاة سجين بقنا إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية

توفى مساء أمس، أحد أعضاء جماعة الإخوان والمحبوس احتياطيًا فى إحدى قضايا التجمهر بأسوان.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد مصدر أمنى وفاة هاشم.ح، 51 سنة، عامل من المحمودية بمحافظة أسوان، والمتهم بالانضمام لجماعة الإخوان المحظورة، ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 5235/2013 بتهمة التجمهر، وشدد المصدر على أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية، أدى إلى توقف عضلة القلب ووفاته .
وأكد مصدر أمنى وفاة هاشم.ح، 51 سنة، عامل من المحمودية بمحافظة أسوان، والمتهم بالانضمام لجماعة الإخوان المحظورة، ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 5235/2013 بتهمة التجمهر، وشدد المصدر على أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية، أدى إلى توقف عضلة القلب ووفاته .
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