عاطل يخطف فتاة ويحاول اغتصابها وتتعرض لنزيف حاد بالبحيرة

تمكن ضباط مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث، من القبض على سائق توك توك خطف طالبة بالصف الأول الإعدادى تحت تهديد السلاح وحاول اغتصابها داخل عشة إلا إنها رفضت مما أدى لإصابتها بنزيف حاد وفر هاربا.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى يفيد بتلقى الرائد محمد أبو غزالة رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة بلاغا من "أ ع ع" حاصل على دبلوم ومقيم قرية خربيتا دائرة المركز يفيد بأنه حال عودة ابنة شقيقه "ش ع ع" 12 سنة طالبة ومقيمة بذات العنوان من درس خصوصى بناحية زاوية فريج دائرة المركز قام شخص مجهول الهوية بدفعها داخل عشة، ومحاولة اغتصابها وفر هاربا وتم تحويلها لمستشفى دمنهور العام للعلاج .

>أسفرت جهود فريق البحث عن أن مرتكب الواقعة يدعى "محمد ع س" طالب إعدادى مهنى ويعمل سائق توك توك ومقيم بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن فريق البحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد والعميد خالد غانم وإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته بمجمل اعترافه وقيامة بارتكاب الواقعة لعلمه بأن المجنى عليها قامت بعمل عمليتين قلب مفتوح ولا تستطيع الاستغاثة، مستغلاً معرفته لخط سيرها وعدم معرفتها لشخصه وأنه قبيل ارتكاب الواقعة قام بتتبعها عقب خروجها من درس خاص وتوجهها لمسكنها وحال مرورها بأرض زراعية خالية لاختصار المسافة قام بمباغتتها وتهديدها بسلاح أبيض كان بحوزته، إلا إنها أبت فقام بمحاولة التعدى عليها جنسيا كرها عنها، مما أدى لإصابتها بنزيف حاد ففر حينها هاربا.

وتمكن الرائد محمد أبوغزالة رئيس مباحث كوم حمادة من ضبط السلاح الأبيض المستخدم عبارة عن (مطواة قرن غزال) بإرشاد المتهم المضبوط، وتحرر المحضر 8520/2015 إدارى المركز وجار العرض على النيابة العامة.