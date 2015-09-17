إصابة شخصين فى مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال ببنى سويف

أصيب، اليوم الخميس، شخصان فى مشاجرة بالشوم والعصى والحجارة بين عائلتين بمركز سمسطا جنوب غرب بنى سويف، نقل أحدهما لمستشفى بنى سويف العام والثانى لقصر العينى.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارا من العميد خلف حسين، مدير المباحث الجنائية بنشوب مشاجرة بين عائلة البحاروة وعلام بقرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا.

وعلى الفور انتقل النقيب أحمد عبد العظيم رئيس المباحث على رأس قوة من رجال المباحث واستطاعوا السيطرة على الموقف وفض المشاجرة، وتم إلقاء القبض على عدد من أفراد العائلتين وفرض كردونا أمنيا حول منازل العائلتين منعا لتجدد الاشتباكات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة "ع .ع" و" م . ا" بإصابات بالغة، حيث نقل أحدهما إلى مستشفى بنى سويف العام، وتم تحويل الآخر إلى قصر العينى، وتبين من التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات جيرة بين العائلتين بسبب لهو الأطفال.