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تجديد حبس عاطلين 15 يوما لاتهامهما بسرقة سيارة ملاكى فى مدينة نصر

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تجديد حبس عاطلين 15 يوما لاتهامهما بسرقة سيارة ملاكى فى مدينة نصر تجديد حبس عاطلين 15 يوما لاتهامهما بسرقة سيارة ملاكى فى مدينة نصر
جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة سيارة ملاكى وحيازة أسلحة بيضاء.

وكانت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد شورب رئيس النيابة، قررت حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة سيارة ملاكى وحيازة كمية من الأسلحة البيضاء.

البداية عندما تمكنت مباحث قسم أول مدينة نصر من ضبط عاطلين لاتهامهما بسرقة سيارة ملاكى، وحيازة كمية من الأسلحة البيضاء.

تبين من التحريات أن المتهمين كريم محمد 32 سنة، مسجل خطر، وأحمد حسن 19 سنة، عاطل، قاما بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع من منطقة التجمع الأول، وبتفتيش السيارة عثر على كمية من السلاح الأبيض، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة.

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