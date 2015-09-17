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صور حصرية من كليب نوال الزغبي "يا جدع"

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صور حصرية من كليب نوال الزغبي "يا جدع" صور حصرية من كليب نوال الزغبي "يا جدع"

الأربعاء 16-09-2015 21:01

تطلق الفنانة نوال الزغبي الليلة كليب "يا جدع"، الذي صورته تحت إدارة المخرج جو بو عيد في رومانيا، بعد تأجيله عدة أيام بسبب الحادث الأليم الذي تعرّض له الحجاج في الحرم المكي الشريف.

وقد علمنا أن الكليب استعراضي صور في ستوديو داخلي، وقد اختار المخرج رومانيا، لا للاستعانة بمشاهد خارجية، بل خوفاً على الاغنية من التسريب لأن الكليب صور قبل أيام من إطلاق الأغنية رسمياً.

 

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