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بالصور..مطربة "أراب أيدول" إيناس عز الدين تحتفل بعيد ميلادها

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بالصور..مطربة "أراب أيدول" إيناس عز الدين تحتفل بعيد ميلادها بالصور..مطربة "أراب أيدول" إيناس عز الدين تحتفل بعيد ميلادها

الأربعاء 16-09-2015 20:28

احتفلت مطربة "أراب أيدول" إيناس عز الدين بعيد ميلادها في أحد الكافيهات بحي المعادي بالقاهرة،حيث أعد لها زوجها مفاجأة واتفق مع أصدقائها على إقامة عيد ميلادها بشكل مفاجئ حيث أوهموها أنها مدعوة على حفل افتتاح أحد الكافيهات. وبالفعل ذهبت لتتفاجأ بعيد ميلادها بحضور أصدقائها المقربين علماً بأن عيد ميلادها يتبقى عليه أسبوعين.
يذكر أن إيناس عز الدين تعدّ لألبومها الغنائي حالياً وكانت قد لفتت الأنظار في برنامج "أراب ايدول"ولاقت دعماً من لجنة الحكم خاصة من المطربة الاماراتية أحلام.

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