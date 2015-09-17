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هل يقدم المنتج مروان حداد الفنان عامر زيان ممثلاً في عمله المقبل؟

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هل يقدم المنتج مروان حداد الفنان عامر زيان ممثلاً في عمله المقبل؟ هل يقدم المنتج مروان حداد الفنان عامر زيان ممثلاً في عمله المقبل؟

الأربعاء 16-09-2015 23:43

نشر الفنان عامر زيان، على حسابه الخاص في موقع "إنستغرام" صورة تجمعه بالمنتج مروان حداد، علق عليها قائلاً: "حصل اجتماع رائع هذه الليلة بيني وبين أحد أعز أصدقائي المفضلين مروان حداد... نحن بصدد التحضير لمفاجأة كبيرة.. فهل هناك من يمكن أن يحزرها؟؟"

فهل تشير هذه الصورة والكلام المنشور تحتها، إلى إمكانية إتجاه عامر زيان نحو التمثيل، بعد أن سبقه إلى خطوة مماثلة مغنون كثيرون وآخرهم الفنان رامي عياش؟!.

هذا ويعرف عن المنتج مروان حداد، أنه يميل إلى التّعامل مع المغنين في انتاجاته الدرامية، وهو كان قد عرض على أكثر من مغني ومغنية مشاريع تمثيلية، لكن بعضهم رفض التجربة لأسباب مختلفة وبعضهم الآخر وافق على العرض، ومن بينهم الفنان زياد برجي الذي كانت له أكثر من تجربة تمثيلية حملت توقيع حداد.

 

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