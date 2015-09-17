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سيدهارث بهرثان يتعرض لحادث سير وحالته حرجة

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الأربعاء 16-09-2015 14:44

تعرض نجم بوليوود سيدهارث بهرثان لحادث سير خطير، نقل على أثره إلى مستشفى تراست الطبية في كوتشي.

وفي التفاصيل أن سيارة سيدهارت اصطدمت بجدار على جانب الطريق، مما تسبب له بإصابات شديدة في رأسه، وهو في حالة حرجة، بحسب ما ذكرته مصادر المستشفى، إذ تسببت الحادثة للرجل بنزيف داخلي في الدماغ، بعدما قام فريق طبي واسع بالكشف عليه.

وقالت الشرطة إن سكان المنطقة هرعوا إلى مكان الحادث، في لحظة حصوله، فوجدوا الجزء الأمامي من السيارة متضرراً جداً، وقاموا بمساعدة سيدهارت وأخرجوه من السيارة.

يذكر أن سيدهارث بهرثان هو مخرج وممثل الأفلام المالايالامية في بوليوود.

 

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