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بعد حاتم إدار المرض الخبيث يصيب الممثلة منال الصديقي

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بعد حاتم إدار المرض الخبيث يصيب الممثلة منال الصديقي بعد حاتم إدار المرض الخبيث يصيب الممثلة منال الصديقي

الخميس 17-09-2015 00:14

خبر مرض منال الصديقي نزل كالصاعقة على الوسط الفني، فبعد خبر إصابة حاتم إيدار بالداء الخبيث، انتشر خبر إصابة الممثلة الشابة منال الصديقي عبر "فيس بوك" بسرطان الثدي، وهو الأمر الذي ترك حزناً شديداً وسط أصدقائها وصديقاتها .

منال شابة طموحة خريجة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كان موضوع بحث تخرجها حول المسرح المغربي، حيث بدأت كهاوية على خشبة المسارح لتنتقل إلى التلفزيون والسينما، وعرفت من خلال مسلسل "ثريا"، و فيلم "ولاد البلاد"، لمحمد اسماعيل، و"زمن الرفاق" للمخرج حسن الطريبق.

"سيدتي نت" سألت عن منال للاطمئنان عليها و قالت: "عرفت مرضي تقريباً في نفس فترة مرض حاتم إيدار، إنه قدر الله، أعرف أنني ضغطت على نفسي كثيراً في الأعوام الأخيرة، و كنت عصبية جداً، أشكر كل من ساندني وعلى رأسهم رئيس المنتدى المغربي للثقافة والفنون حسن النفالي والممثل هشام الوالي والدكتورة منى الشلاوي، وأشكر "سيدتي" على اتصالها ومساندتها، وأوصي الجميع خيراً بصحته لأنها هي رأس المال".

آخر أعمال منال سيعرض قريباً وهو فيلم سينمائي تحت عنوان: "عمي" للمخرج نسيم عباسي.

 

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