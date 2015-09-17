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زينة ترفع دعوى خلع ضد أحمد عز

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زينة ترفع دعوى خلع ضد أحمد عز زينة ترفع دعوى خلع ضد أحمد عز

الخميس 17-09-2015 01:16

قررت الممثلة زينة إقامة دعوى خلع ضد الممثل أحمد عز، خلال الأسبوع المقبل، للحصول على حريتها، بحسب تعبير محمد الدكر محامي زينة.

وقد أكد المحامي أن المحكمة المصرية أثبت وجود علاقة بين زينة وأحمد عز زوجية أثمرت عن ولادة طفلين.

في الوقت عينه، ينتظر عز حكم دعوى الاستئناف الذي تقدّم بها ضد حكم ثبوت نسب توأمي زينة له، حيث تقررت جلسة في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

وتعليقاً على دعوى الخلع، تهكمت الصفحة الشخصية لعز على موقع "فيس بوك" من الدعوى وطالبوا زينة ومحاميها بالتوقّف عن المهاترات لجذب الرأي العام وكسب تعاطفه على حد تعبيرهم، وقالوا ساخرين: "هنقولها للمرة ‫‏المليون لا يوجد ‫نسب بدون ‫‏إثبات زواج ووجود عقد وبالتالي لا يمكن للمحترمة ‫‏زينة رفع دعوة خلع على رجل لم تستطيع إثبات إنه زوجها كيف يحدث ‫طلاق بدون ‫‏زواج؟!".

 

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