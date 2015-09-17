فيلم "أهواك" لتامر حسني من دون رقابة

أجازت الرقابة على المصنفات الفنية عرض فيلم "أهواك" كاملاً، حيث لم يجد المراقبون أي مشاهد خادشة للحياء أو جمل حوارية غير لائقة تستدعي حذفها، وقد تم إيجازته لكل أفراد الأسرة من دون تصنيفات، سواء للكبار فقط أو تحت الإشراف العائلي.

الفيلم يشارك في بطولته بجوار تامر حسني وغادة عادل كل من الفنانين انتصار، ومحمود حميدة، وأحمد مالك، وأمل رزق، وإخراج محمد سامي.

وكان برومو الفيلم قد حقق نسبة مشاهدة عالية وصلت إلى المليون بمجرد نشره.

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