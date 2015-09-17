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استمعوا إلى دنيا بطمة ووعد البحري في "تخيلتك كتير" واحكموا من الأفضل بينهما

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استمعوا إلى دنيا بطمة ووعد البحري في "تخيلتك كتير" واحكموا من الأفضل بينهما استمعوا إلى دنيا بطمة ووعد البحري في "تخيلتك كتير" واحكموا من الأفضل بينهما

الخميس 17-09-2015 02:32

أصدرت الفنانة المغربية دنيا بطمة أغنية خليجية جديدة، بعنوان "تخيلتك كثير"، من كلمات الشاعر تركي المشيقح وألحان ناصر الصالح وتوزيع مدحت خميس.

ولكن جمهور دنيا تفاجأ عندما اكتشف أن الأغنية نفسها تم إصدارها قبل خمسة أشهر بصوت الفنانة السورية وعد البحري، خريجة برنامج "سوبر ستار 2" ، بل وصورتها على طريقة الفيديو كليب، إنتاج قناة "مزيكا"، ما جعل الجمهور يقارن بين صوت الفنانتين.

لكن دنيا تفوقت على وعد حسب جمهورها، وهو ما تؤكده عدد المشاهدات التي وصلت إلى أكثر من 47 ألف مشاهدة بعد يومين فقط على إصدار الأغنية، في حين لم تتجاوز أغنية وعد 13 ألف مشاهدة بعد خمسة أشهر على إصدارها.

وتجدر الإشارة إلى أن دنيا تحقق نجاحاً منقطع النظير في الفترة الأخيرة، إذ تجاوز كليب "واعر مزيان" 12 مليون مشاهدة.

استمعوا إلى أغنية "تخيلتك كثير" لوعد البحري

 

 

استمعوا إلى أغنية "تخيلتك كثير" لدنيا باطمة 

 

 

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