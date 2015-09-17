مؤتمر إنريكي – عن سبب سعادته رغم التعادل.. وتحمله مسؤولية هدف روما

(إفي): أكد لويس إنريكي، المدير الفني لفريق برشلونة أنه يتحمل مسؤولية الهدف الرائع الذي سجله لاعب روما الإيطالي، أليساندرو فلورينزي نتيجة تقدم الحارس أندريه تير شتيجن خلال مواجهة الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وشهدت خروج رافينيا على محفة.

وقال إنريكي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة:"أتحمل مسئولية هدف روما، لن يمنى مرمانا بمثل هذه الأهداف، اذا أرادوا التجربة فليفعلوا".

وأوضح"أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، سنحت لنا الكثير من فرص التسجيل بالنظر إلى صعوبة الوصول إلى مرمى خصم أغلق دفاعاته. دائما ما يكون هناك أمور يمكن تحسينها، ولكن أعتقد أننا كنا نستحق الفوز".

وأشار إلى أن"بالنسبة لنا لم تكن مباراة جيدة على صعيد النتيجة، لكن باستثناء ذلك، أنا سعيد".

وعلى صعيد آخر، أكد أن"إصابة رافينيا تبدو قوية في الركبة. خرجت الأمور عن سيطرتنا بعض الشيء بعد هذه الواقعة. عندما ترى زميلا على الأرض تتأثر".

وتعرض رافينيا لاصابة في الركبة بعد دقيقتين من نزله بديلا للكرواتي إيفان راكيتيتش، بعد تدخل عنيف من رادجا ناينجولان، ليخرج اللاعب البرازيلي محمولا على محفة.