ولي ولي العهد يترأس اجتماع المجلس الأعلى لأرامكو السعودية

جدة - واس

عقد المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اجتماعه الأول مساء أمس في جدة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس المجلس الأعلى لأرامكو السعودية. وقد تخلل الاجتماع تقديم عرض عن استراتيجية أرامكو السعودية ودورها في دعم التنمية المستدامة في المملكة، حيث شمل استعراضاً لبرنامج التحول الاستراتيجي للشركة لتكون الشركة طاقة متكاملة للطاقة والكيميائيات ولدعم دورها في التنمية المستدامة للمملكة، واتخذ المجلس خلال الاجتماع عددا من القرارات، من بينها تعيين المهندس أمين بن حسن الناصر، رئيساً تنفيذياً لشركة أرامكو السعودية. وإقرار خطة عمل الشركة الخمسية حتى عام 2019 بما في ذلك البرنامج الرأس مالي الخمسي المرتبط بها، وتعيين مدققين مستقلين للشركة والشركات التابعة لها وتحديد مكافآتهم، والمصادقه على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة (القوائم المالية الموحدة) لعام 2014م، وإبراء ذمة الأعضاء عن إدارتهم لتلك السنة. وفي ختام الاجتماع أثنى سمو رئيس المجلس على أداء الشركة وموظفيها، وأبدى اعتزازه وفخره بأرامكو السعودية كشركة وطنية رائدة.