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خادم الحرمين يندد بالتصعيد الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى ويدعو مجلس الأمن للإنعقاد عاجلاً

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خادم الحرمين يندد بالتصعيد الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى ويدعو مجلس الأمن للإنعقاد عاجلاً خادم الحرمين يندد بالتصعيد الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى ويدعو مجلس الأمن للإنعقاد عاجلاً

الرياض، مكة المكرمة ، جدة - هاني اللحياني، واس

    عبّر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصعيد الإسرائيلي الخطير على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، داعياً - حفظه الله - مجلس الأمن للانعقاد عاجلاً، وذلك في اتصالات هاتفية مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ورئيس جمهورية فرنسا فرانسوا هولاند، ورئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أقام في جدة أمس، مأدبة غداء تكريماً لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وقبيل المأدبة جرى استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث في المنطقة.

وقال خادم الحرمين الشريفين إن الشباب هم الثروة الحقيقية في كل أمة، فهم الأغلبية عدداً، والطاقة الناشطة المتجددة دوماً، التي تمثل عصب التنمية وذخيرتها، في عالم يشتد فيه وطيس التنافس بين الأمم، لبناء حضارتها على المعرفة الذي أصبح لغة العصر بلا منازع، ومن يتخلف فقد حكم على نفسه بالقعود خلف مسيرة القافلة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه -أيده الله- صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة أمس في حفل افتتاح مؤتمر مكة المكرمة السادس عشر تحت عنوان "الشباب المسلم والإعلام الجديد".

الحاقدون وجدوا غاياتهم في الإعلام الجديد لاختطاف الشباب بانتهاج التطرف وتفجير أنفسهم في بيوت الله

وقال الملك سلمان إن الضالين والمضللين وكذا الحاقدين المغرضين على الإسلام والمسلمين وجدوا غاياتهم في استقطاب الشباب واختطاف عقولهم والتغرير بهم عبر هذا الإعلام الجديد، إما لانتهاج التطرف في دينهم أو الانسلاخ عنه، حتى رأينا بعض شبابنا يساقون إلى تفجير أنفسهم في أكثر من موقع لبيوت الله ويقتلون الركع السجود.

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