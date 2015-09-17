محافظ قنا يستبعد مديرى 3 مدارس من مناصبهم لتدنى مستوى النظافة بالفصول

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، استبعاد كل من مديرى مدارس "الإصلاح الزراعى الابتدائية، نجع حمادى الابتدائية، العلم والإيمان الابتدائية" من مناصبهم، لتدنى مستوى النظافة بجميع فصول المدرس الثلاث وحجراتها، بالإضافة إلى سوء حالة دورات المياه وعدم القيام بأعمال الصيانة اللازمة، وعدم الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل قبل بدء العام الدراسى.

جاء ذلك بعد جولة تفقدية لمحافظ قنا قام بها مساء أمس، لعدد من المدارس بمدينة نجع حمادى، لمتابعة الاستعدادات لبداية العام الدراسى الجديد والانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما أعطى محافظ قنا تعليماته بتحويل جميع العاملين بـ"مدرسة الغربى بهجورة الإعدادية ومدرسة القمانة الابتدائية ومعهد الشلايلة الابتدائى الأزهرى" إلى التحقيق، لغلق المدارس قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

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