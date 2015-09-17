"فى حب مصر": نلتزم الحياد مع كل مرشحى الدوائر الفردية

قال مصطفى بكرى عضو اللجنة التنسيقية لقائمة فى حب مصر الانتخابية، والمسئول الإعلامى لقائمة قطاع الصعيد إن القائمة تقدم الدعم لكل المرشحين فى الدوائر الفردية فى قطاع جنوب الصعيد.

وأكد عضو اللجنة التنسيقية لـ"اليوم السابع" أن قائمة فى حب مصر تلتزم موقف الحياد مع جميع المرشحين دون الانحياز إلى مرشح دون آخر، وأن الشائعات التى تتردد من بعض المرشحين وجود دعم لقائمة "فى حب مصر" لهم ليس له أى أساس من الصحة.

وأضاف بكرى أن قائمة فى حب مصر فى قطاع جنوب الصعيد سوف تجتمع خلال الساعات القليلة المقبلة.

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