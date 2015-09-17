أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"فى حب مصر": نلتزم الحياد مع كل مرشحى الدوائر الفردية

Google+ Print
"فى حب مصر": نلتزم الحياد مع كل مرشحى الدوائر الفردية "فى حب مصر": نلتزم الحياد مع كل مرشحى الدوائر الفردية
قال مصطفى بكرى عضو اللجنة التنسيقية لقائمة فى حب الانتخابية، والمسئول الإعلامى لقائمة قطاع الصعيد إن القائمة تقدم الدعم لكل المرشحين فى الدوائر الفردية فى قطاع جنوب الصعيد.

وأكد عضو اللجنة التنسيقية لـ"اليوم السابع" أن قائمة فى حب مصر تلتزم موقف الحياد مع جميع المرشحين دون الانحياز إلى مرشح دون آخر، وأن الشائعات التى تتردد من بعض المرشحين وجود دعم لقائمة "فى حب مصر" لهم ليس له أى أساس من الصحة.

وأضاف بكرى أن قائمة فى حب مصر فى قطاع جنوب الصعيد سوف تجتمع خلال الساعات القليلة المقبلة.

- سيف اليزل: قوائم كاملة طلبت الانضمام لـ"فى حب مصر" وتم رفضها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"