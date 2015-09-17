أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء المرحلة الثانية لتنسيق قبول الطلاب بجامعة الأزهر اليوم

Google+ Print
بدء المرحلة الثانية لتنسيق قبول الطلاب بجامعة الأزهر اليوم بدء المرحلة الثانية لتنسيق قبول الطلاب بجامعة الأزهر اليوم
قال د.إبراهيم الهدهد، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إنه تقرر بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر، اليوم الخميس، على أن تنتهى يوم 27 من نفس الشهر.

كان الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، قد اعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية، موضحا أن عدد المتقدمين للامتحان بالشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، بلغ 91 ألفا و23 طالبا وطالبة، حضر منهم 89 ألفا و662، ونجح 30 ألفا و854 من إجمالى الحاضرين، بنسبة نجاح 34,41%، وبذلك تكون النسبة العامة للنجاح فى الثانوية الأزهرية بقسميها للدورين الأول والثانى بلغت 50,2%.

- رئيس جامعة الأزهر يعين أحمد سليم عميدا لكلية الطب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365