بدء المرحلة الثانية لتنسيق قبول الطلاب بجامعة الأزهر اليوم

قال د.إبراهيم الهدهد، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إنه تقرر بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر، اليوم الخميس، على أن تنتهى يوم 27 من نفس الشهر.

كان الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، قد اعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية، موضحا أن عدد المتقدمين للامتحان بالشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، بلغ 91 ألفا و23 طالبا وطالبة، حضر منهم 89 ألفا و662، ونجح 30 ألفا و854 من إجمالى الحاضرين، بنسبة نجاح 34,41%، وبذلك تكون النسبة العامة للنجاح فى الثانوية الأزهرية بقسميها للدورين الأول والثانى بلغت 50,2%.

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