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تداول فيديو لرضيعة غارقة فى دمائها وملقاة بشارع بمدينة 15 مايو

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تداول فيديو لرضيعة غارقة فى دمائها وملقاة بشارع بمدينة 15 مايو تداول فيديو لرضيعة غارقة فى دمائها وملقاة بشارع بمدينة 15 مايو
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لطفلة رضيعة ملقاة على الأرض تسيل دماءها على الأرض، عثر عليها الأهالى بمدخل مجاورة 25 بمدينة 15 مايو من الأوتوستراد.

وأضاف رواد فيس بوك، أن مستشفى 15 مايو رفض استقبال الحالة، باعتبارها مجهولة الأهل، وعدم وجود تجهيزات، وكذلك مستشفى حلوان العام، وأنه تم إثبات الوقعة وتسليم الطفلة لقسم 15 مايو، وأن القسم سلمها لمستشفى حلوان العام مرة أخرى، ولكنها كانت تنزف كثيراً.
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">إلقاء رضيعة بشكل بشع على الأسفلت بمدينة 15 مايو!!

العثور على طفلة رضيعة بمدخل مجاورة 25 من الأوتوستراد ملقاه على الأسفلت وغرقانه فى دمها.. مستشفى 15 مايو رفضت استقبال الحالة بأعتبارها مجهولة الأهل،، وعدم وجود تجهيزات.. وكذلك مستشفى حلوان العام تم إثبات الوقعة وتسليم الطفلة لقسم 15 مايو والقسم سلمها لمستشفى حلوان العام تاااانى تقريبا كانت أتصفت!!

Posted by ‎جمهورية 15 مايو المتحدة‎ on Tuesday, 15 September 2015

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