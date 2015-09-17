السماح للطيار السويدى بالمغادرة بعد مراجعة كاميرات التجسس بطائرته

كشف مصدر أمنى بمطار القاهرة، أن الجهات الأمنية بمطار القاهرة سمحت للطيار السويدى، الذى تم ضبط عدد من الكاميرات عالية الدقة مثبتة على جسم الطائرة الخاصة به بالانصراف واستكمال رحلته، بعد أن تم التحقيق معه.

وأكد المصدر، أن الطيار كان قادمًا من اليونان فى طريقة إلى السودان فى رحلة خاصة به، وكان من المفترض التوقف فى مطار أكتوبر، ولكن طالب بالوقوف اضطراريًا بمطار القاهرة نتيجة وجود مشاكل ملاحية.

وأشار المصدر، إلى أنه بعد مراجعة تسجيل الكاميرات تبين عدم احتوائها على ما يهدد الأمن القومى، وأن بها بعض اللقطات قام الطيار بتسجيلها لتوثيق رحلته، مشيرًا إلى أن الطيار أوضح أنه من الهاويين للسفر ويقوم بتسجيل رحلاته عبر هذه الكاميرات للاحتفاظ بها، لافتًا إلى أنه يعشق السفر والتصوير.

كان أمن مطار القاهرة الدولى، قد عثر على كاميرات تستخدم فى أعمال التجسس مركبة بطائرة صغيرة يقودها سويدى، وقامت سلطات المطار باحتجاز قائد الطائرة وطائرته.

وصرحت مصادر بالمطار، بأن قائد الطائرة السويدى "ستيج ماجنوس" “39 سنة”، والقادم بطائرته من طراز “دى هافيلاند” ، طالب من مطار القاهرة بالهبوط اضطراريًا نتيجة وجود مشاكل ملاحية، وعقب هبوط الطائرة اكتشفت أجهزة الأمن وجود كاميرات عالية الدقة أسفل جناح الطائرة الأيمن وذيلها، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية، والتى أمرت باحتجاز الطائرة وقائدها للتحقيق معه، قبل أن تفرج عنه مجدداً.

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