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"الجبهة المصرية": أسباب رفض قوائمنا غير منطقية وسنطعن أمام "الإدارى"

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"الجبهة المصرية": أسباب رفض قوائمنا غير منطقية وسنطعن أمام "الإدارى" "الجبهة المصرية": أسباب رفض قوائمنا غير منطقية وسنطعن أمام "الإدارى"
قال قدرى أبو حسين رئيس حزب بلدى، وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إن عددًا من قيادات الجبهة وتيار الاستقلال، اجتمعوا حتى وقت متأخر من أمس الأربعاء بمقر تيار الاستقلال، لبحث سير الطعن على رفض قوائمهم فى القاهرة والصعيد.

وأضاف "أبو حسين"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أسباب رفض قوائمهم "مصر.. ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال"، غير منطقة وعليها علامات استفهام ضخمة، لافتاً إلى أنهم قد استوفوا جميع الأوراق المطلوبة، إلى جانب تقديمهم قبل الموعد وفقاً لموافقة اللجنة.

وأشار رئيس حزب مصر بلدى، إلى أنهم سيقدموا طعنًا وافيًا للجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى تقديم طعن بوثائق شارحه للأمر تفصيلياً، للقضاء الإدارى، متابعاً: "نثق فى أحكام القضاء".

- اللجنة العليا للانتخابات تعلن أسباب رفض قوائم تيار الاستقلال والجبهة المصرية ونداء مصر وصوت الصعيد.. عدم تقديم إقرار الذمة المالية والهروب من التجنيد وتسليم الأوراق بعد غلق باب الترشح أبرز الأسباب

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مصر 365

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