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إجراء انتخابات نقابة المحامين 8 نوفمبر..وفتح باب الترشيح 28 سبتمبر

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إجراء انتخابات نقابة المحامين 8 نوفمبر..وفتح باب الترشيح 28 سبتمبر إجراء انتخابات نقابة المحامين 8 نوفمبر..وفتح باب الترشيح 28 سبتمبر
أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور، أنه تقرر إجراء انتخابات مجلس النقابة العامة "نقيبًا وأعضاءً" يوم 8 نوفمبر المقبل، وفتح باب الترشح بانتخابات النقابة يوم 28 من شهر سبتمبر الجارى، وحتى يوم 4 أكتوبر المقبل.

وأوضح المجلس، أنه سيتم فتح باب الطعون والاعتراضات يوم 7 أكتوبر، وإعلان أسماء المرشحين وفقًا للجدول الزمنى لانتخابات النقابة يوم 15 أكتوبر 2015، وإعلان الكشف النهائى 17 أكتوبر، والفصل فى الاعتراضات والطعون يوم 25 أكتوبر، والانتخابات 8 نوفمبر.

وأعلن نقيب المحامين، أن انتخابات مجلس النقابة العامة ستجرى تحت إشراف قضائى كامل، رغم أن ذلك ليس منصوصًا عليه فى قانون المحاماة.

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مصر 365