القبـض على شقيقـين إرهابيـين في الريـاض ومطاردة مشبوهين هربوا من استراحة في ضرما

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على خلية لتنظيم داعش موزعة بين العاصمة الرياض ومحافظة ضرما (جنوب الرياض)، وذلك في عمليتين أمنيتين نفذتهما الوزارة بالتزامن.

وأوضح البيان أنه نتج عن ذلك القبض على شقيقين وهما احمد سعيد جابر الزهراني(٢١ سنة)، ومحمد سعيد جابر الزهراني(١٩ سنة).، وذلك في العملية الأمنية التي نفذت في حي المونسية في الرياض

وبين المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن كيفية تم ذلك والذي بدأ بتوفر معلومات عن تحركات مريبة لمجموعة من الاشخاص في موقعين مختلفين بمنطقة الرياض الاول بحي المونسية، وكان عبارة عن وحدة سكنية، والثاني عبارة عن استراحة بمحافظة ضرما، وتبين من عمليات الرصد الميداني لتحركات أولئك المشبوهين ما دلل على خطورة وضعهم ووجود اسلحة بحوزتهم، الامر الذي استدعى سرعة القبض عليهم.

وجاء في تفاصيل بيان وزارة الداخلية أن الموقع الثاني كان عبارة عن استراحة في محافظة ضرما وأنه عندما شعر من بداخلها عبر كاميرات المراقبة ببداية وجود رجال الأمن خرجوا منها على سيارة من نوع ( تويوتا شاص) تحمل لوحات عمانية مزورة وقاموا بإطلاق النار بكثافة عالية على رجال الأمن فتم الرد عليهم وإعطاب سيارتهم وتمكنوا من الاستيلاء على سيارة أحد المواطنين بالقوة والفرار بها من الموقع واقتضت سلامة المارة فيه مطاردتهم خارجه، ولا تزال عملية تعقبهم وقبضهم قائمة حتى الآن، وقد أسفرت عمليات تفتيش الموقعين عن ضبط مبلغ وقدره (402101) أربع مئة وألفان ومائة وواحد ريال، وحزام ناسف مجهز بالمواد المتفجرة ضبط داخل السيارة الشاص وتم إبطاله، وضبط أيضا معمل يستخدم لتصنيع المواد المتفجرة ويجري حاليا التعامل مع محتويات المعمل والاستراحة من أسلحه ومتفجرات.

المضبوطات التي ضبطت مع الخلايا الإرهابية

الموقع الاول:

- ١-مبلغ وقدره ( ٤٠٢١٠١ )اربع مئة واثنا ألف ومئة وواحد ريال.

٢-مبلغ وقدره ( ٥٥٠٠)خمسة آلاف وخمس مئة دولار اميركي.

٣-عدد (٣)ثلاثة اسلحة رشاش مع كمية من الذخيرة.

٤-عدد (٣٦) ستة وثلاثون مخزن سلاح رشاش مجهزة بالذخيرة.

٥-ذخيرة رشاش عدد (٢٨٤٨) ألفان وثمان مئة وثمانية واربعون طلقة.

٦-عدد (٣) ثلاثة مسدسات.

٧-عدد (١٠) عشرة مخازن مسدس.

٨-عدد (٥) خمسة قنابل يدوية.

٩-حقيبة تنظيف سلاح.

١٠-لوحة سيارة.

١١- عدد من اجهزة الجوال واجهزة حاسب محمول.

١٢-جهاز طباعة لتزوير بطاقات الهوية مع جهاز للتغليف.

١٣-عدد من بطاقات الهوية يشتبه بأنها مزورة.

١٤-جهاز ماسح ضوئي.

١٥- كاميرات مراقبة.

١٦-قصاصات ورقية عبارة عن رسم كروكي لمواقع مستهدفة..

١٧-جعب عسكرية لحمل مخازن الاسلحة.

الموقع الثاني:

18-حزام ناسف مجهز بالمواد المتفجرة ضبط داخل السيارة الشاص وتم ابطاله.

-19 معملاً تستخدم لتصنيع المواد المتفجرة ويجري حاليا التعامل مع محتويات المعمل والاستراحة من اسلحة ومتفجرات.