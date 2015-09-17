قوات الاحتلال تعتدي على حراس الأقصى

في الوقت الذي واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها وانتهاكاتها للمسجد الأقصى لليوم الرابع على التوالي، أطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التهديد والوعيد ضد من اسماهم "راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة" والذي يتعرضون ل"الزوار اليهود داخل الحرم القدسي".

وذكرت مصادر الأوقاف الإسلامية والمركز الإعلامي لشؤون القدس والأقصى أن عناصر الاحتلال ووحداته الخاصة اعتدوا صباح أمس على ثلاثة من حراس المسجد الأقصى ومجموعة من النساء، بعد تصديهم لمجموعة من المستوطنين بالقرب من الجامع القبلي.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال انهالت بالضرب الوحشي على الحراس الثلاثة عندما تدخلوا لمنع اعتداء المستوطنين على مجموعة من النساء المرابطات خلال اقتحام المسجد الأقصى والتجول في باحاته.

في غضون ذلك منعت قوات الاحتلال عددا من النساء من دخول المسجد الأقصى واحتجزت بطاقات الهوية للرجال، وكثفت من تواجدها على جميع الأبواب، فيما اعتصم عدد كبير من المرابطين والمرابطات أمام باب السلسلة، بعد منعهم من الدخول، ورددوا التكبيرات والشعارات المناصرة للمسجد الأقصى والمنددة بسياسات الاحتلال وانتهاكاته بحق الأقصى والمصلين.

من جانبه ادعى نتنياهو "أن إسرائيل تحترم الوضع القائم فيه، ولكن المشاغبين (المرابطون والمرابطات) الذين يتحصنون داخل باحة الحرم والذين يتعرضون للزوار اليهود هم الذين يقومون بخرق هذا الوضع، على حد زعمه. وقال نتنياهو: "إن إسرائيل لا تقبل بذلك وأنها تعمل على تغيير الأوضاع بالتحاور مع الأردن وجهات أخرى".

وجاءت تهديدات نتنياهو خلال جولة قام بها أمس على طريق رقم 443 الواصلة بين تجمع "موديعين" والقدس المحتلة، والى مستوطنة "ارمونا نتسيف" القريبة من بلدتي صور باهر والمكبر في القدس الشرقية، حيث تفقد المكان الذي وقع فيه حادث السير تسبب في مقتل مستوطن، وادعت فيه إسرائيل بأنه ناجم عن رشق الحجارة من قبل الفلسطينيين.

وقال نتنياهو بان حكومته لن تسلم باستمرار عمليات إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه سيارات إسرائيلية سواء كانت داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية، لافتا إلى انه سيعمل على تغيير الأوامر الخاصة بإطلاق النار وعلى تحديد الحد الأدنى من العقوبة على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة من الفلسطينيين.

وذكر رئيس الوزراء انه ينوي أيضا فرض غرامات مالية مشددة على أولياء أمور القاصرين الضالعين في هذه الحوادث ليس في القدس ومحيطها فحسب وإنما في النقب والجليل أيضاً.

- جندي إسرائيلي يمنع فلسطينيات من الوصول للمسجد الأقصى (أ ف ب)