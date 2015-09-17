خادم الحرمين: على أمتنا تأهيل أبنائها علماً وتقنية وفكراً وتحصينهم بالوسطية والاعتدال

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة أمس، مأدبة غداء تكريماً لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وقبيل المأدبة جرى استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث في المنطقة.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصل إلى جدة في وقت سابق أمس في زيارة للمملكة.

الحاقدون وجدوا غاياتهم في الإعلام الجديد لاختطاف الشباب بانتهاج التطرف وتفجير أنفسهم في بيوت الله

وكان خادم الحرمين في مقدمة مستقبلي جلالته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وقال خادم الحرمين الشريفين إن الشباب هم الثروة الحقيقية في كل أمة، فهم الأغلبية عدداً، والطاقة الناشطة المتجددة دوماً، التي تمثل عصب التنمية وذخيرتها، في عالم يشتد فيه وطيس التنافس بين الأمم، لبناء حضارتها على اقتصاد المعرفة الذي أصبح لغة العصر بلا منازع، ومن يتخلف فقد حكم على نفسه بالقعود خلف مسيرة القافلة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه -أيده الله- صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة أمس في حفل افتتاح مؤتمر مكة المكرمة السادس عشر تحت عنوان "الشباب المسلم والإعلام الجديد".

وقال الملك سلمان في خضم هذا السباق المحموم، يتوجب على أمة الإسلام أن تؤهل شبابها علماً وتقنية وفكراً، بما يمكنها من تحرير موقعها الريادي في عالم اليوم.

وأضاف أن الضالون والمضللون وكذا الحاقدون المغرضون على الإسلام والمسلمين وجدوا غاياتهم في استقطاب الشباب واختطاف عقولهم والتغرير بهم عبر هذا الإعلام الجديد، إما لانتهاج التطرف في دينهم أو الانسلاخ عنه، حتى رأينا بعض شبابنا يساقون إلى تفجير أنفسهم في أكثر من موقع لبيوت الله ويقتلون الركع السجود،

وقال حفظه الله: ها هي أمتكم تتطلع إلى القول الفصل منكم بوضع استراتيجية شاملة ملزمة لنا جميعاً، دولاً وحكومات وأفراداً، في مواجهة هذه الفتنة الكبرى.