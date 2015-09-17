ننشر أسماء 102 مرشحا بالدوائر الأربعة بالإسماعيلية يتنافسون على 6 مقاعد

أعلن المستشار إبراهيم سالم، رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، أن الكشوف النهائية للمرشحين تضمنت أسماء ١٠٢ مرشح بعد استبعاد ١٥ من بينهم مرشحان لظروفهم الصحية والباقون تنازلات وعدم استيفاء أوراق الترشيح.

وأضاف رئيس المحكمة أن الدائرة الأولى بالإسماعيلية ومقرها مدينة الإسماعيلية يتنافس فيها ٤٦ مرشحا، والثانية مركز الإسماعيلية وفايد وأبو صوير ٢٠، والثالثة ومقرها القنطرة غرب وشرق ٢٢ مرشحا، والثالثة ومقرها التل الكبير ١٤ مرشحا.

وتضمنت قوائم المرشحين بالإسماعيلية أسماء ١٠٢ مرشح منهم 6 سيدات و٣٨ مرشحاً يمثلون ١٧ حزباً والباقون مستقلين.

الدائرة الأولى مدينة الإسماعيلية

>وتضمنت الدائرة الأولى ولها مقعدان بالبرلمان كلا من: محمود عثمان أحمد عثمان، وعارف خضيرى حسن أيوب، والحسن أحمد أبو المجد، وسليمان صالح الحوت، وصلاح الدين حسن الصايغ، وأحمد يوسف خليل غنيمى، وعادل صالح القرعلى، وحسام عبد الرحمن سالم، وسيد محمود بدر، وسمية أحمد صفوت بدر مرسى، وفاروق محمود عبد العزيز، ومحمد محمد موسى على، وعمارة حافظ الشريف، وهانى السيد محمد محمد، وأحمد يوسف عبد العاطى، وحسن إبراهيم شرف سلطان، وماهر محمد صقر وأحمد إسماعيل مصطفى على، ومحمد أحمد عبد الحميد عبد الله، وأحمد عزازى محمد عزازى، ومحمد إبراهيم عبد الوهاب على وعبد القادر هاشم.

كما ضمت أسماء المرشحين عبد القادر مصطفى، وحسام الدين مصطفى كامل حسنى، ووليد أحمد فؤاد، وهانى محمد نافع توفيق، ومصطفى حسين محمد حسين الشريف، ومحمد محمد حسن حامد، وفاطمة يوسف موسى، وشيرين عبد الهادى حسنين، وأنيسة محفوظ خليل إبراهيم وعبد المالك عبد العال التوادرى، ومسعد على حسن الفطايرى، والسيد عزام على غريب، وكرم ملاك فلتس، ويوسف مصطفى بسيونى، وعادل أحمد مهدى، ومصطفى حسين عبد الوهاب إسماعيل، ومحمد مصطفى الزملوط، ورضا محمد عبد الله إسماعيل، وعبد الرحيم على عبد الرحيم فراج، وأشرف محمد حلمى عبد الحميد عمارة، وسماح عرفة يوسف بدر الدين ومحمد محمد حسين عبد العال، ومحمد البيومى عطية خالد.

الدائرة الثانية ومقرها القنطرة غرب

الدائرة الثالثة مركز الإسماعيلية وفايد

الدائرة الرابعة ومقرها التل الكبير

>كما شملت الدائرة الثانية ولها مقعد واحد، ويتنافس عليه 20 مرشحا هم: حسنى محمد راشد صبيح، وعصام سعد عباس، ومحمد السيد طلبة سلام، ومحمد عبد المالك بخيت، والسيد إبراهيم محمد سعيد، وسالم على سالم، ومأمون محمد أمين على، وعادل خالد محمد موسى، ومحمود محمد علام، وأشرف حلمى مراد بكير، ومحمد رحيل محمد حسين، وفرج سالم مبارك، وسعيد السيد سعيد شراويد، وسمير صالح المواردى، ومحمد فتحى أحمد طوبار، وإبراهيم محمد عبد العال، ونصار عشرى عبد الحميد، ومحمد عبد العال محمد سليمان، وأحمد محمد القللى، وعادل سليم اليمانى.>أما الدائرة الثالثة ولها مقعدان بالبرلمان، ويتنافس عليهما 22 مرشحا هم: إبراهيم رفيع سلامة رفيع، وعطية عبد السميع خشانة، وسامى محمد على سليم، ومحسن السيد قرر، ونادر محمد محمد شلبى، وحسام السيد عامر، وصلاح عبد العزيز على محمد، وإبراهيم إمام على الليثى، وإبراهيم عطية على عطية، ومراد إبراهيم شعيب والسيد جمعة فهيد، ومحمد غنام أحمد عمر، ومحمد درويش عبد المطلب إبراهيم، ومحمد فوزى عبد الحليم سالم، وهانم حسين الزملوط، ومحمد محمد على خميس، وإبراهيم مصطفى إبراهيم أبو عكر، وعلى أحمد توفيق على، ومحمد محمود على محمود الجاوى، ومحمد عبد الرحيم محمود الجبلاوى، وعبد الفتاح عبد الله على عبده، وأحمد سعيد شعيب عبد الله.>كما شملت الدائرة الرابعة ونصيبها مقعد واحد، ويتنافس عليها 14 مرشحا هم: محمد على مصطفى محمد، وأحمد عبده عبد الهي حسين، وسعد عيد صالح بلاسى، ومحمد يسرى عبد الحميد مصطفى، وأحمد سلامة داود، وعلى محمد مصطفى القطاوى، ومحمود عبدالله محمود الروسى، ومحمد عبد العظيم إبراهيم هاشم، وياسين محمد محمد على، وإبراهيم أمين محمود عطية، وإبراهيم على عبد الرحمن عبد الفتاح، وسليمان حسن البعلى، وأحمد محمد بدران بشارة، وأحمد محمود سليمان سليمان.



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